Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський призначив нового заступника Секретаря РНБО – Давида Алояна

15:42, 8 вересня 2025
Президент призначив Давида Алояна заступником Секретаря РНБО.
Володимир Зеленський призначив нового заступника Секретаря РНБО – Давида Алояна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №673/2025 про призначення Давида Алояна заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ підписаний 8 вересня й оприлюднений на сайті глави держави.

Нагадаємо, що 13 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції було звільнено Давида Алояна.

Давид Алоян навчався в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримав диплом магістра.

Студентом займався підприємницькою діяльністю, пізніше працював у Київському філіалі Американської логістичної компанії ТОВ «Еверест ТС». У 2021 році приєднався до команди Мінстратегпрому. Пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу залучення інвестицій, державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів Управління інвестиційної політики, міжнародної технічної допомоги та виставкової діяльності до в.о. начальника Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2025 року № 343-р Давид Алоян був призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ призначення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду