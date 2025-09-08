Володимир Зеленський призначив нового заступника Секретаря РНБО – Давида Алояна

Президент призначив Давида Алояна заступником Секретаря РНБО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №673/2025 про призначення Давида Алояна заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ підписаний 8 вересня й оприлюднений на сайті глави держави.

Нагадаємо, що 13 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції було звільнено Давида Алояна.

Давид Алоян навчався в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримав диплом магістра.

Студентом займався підприємницькою діяльністю, пізніше працював у Київському філіалі Американської логістичної компанії ТОВ «Еверест ТС». У 2021 році приєднався до команди Мінстратегпрому. Пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу залучення інвестицій, державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів Управління інвестиційної політики, міжнародної технічної допомоги та виставкової діяльності до в.о. начальника Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2025 року № 343-р Давид Алоян був призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.