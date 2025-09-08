В Дії запустили медицинские уведомления от врача

В «Дію» в первую очередь будут поступать уведомления о создании плана лечения, э-рецепте, отмене э-рецепта и создании э-направления.

Отныне информацию от электронной системы здравоохранения об э-рецепте на лекарства и э-направлении можно получать непосредственно в приложении «Дія». Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Это нововведение сделает доставку уведомлений более надёжной, а также поможет сократить расходы на SMS», — заявили в ведомстве.

Если у гражданина установлено приложение «Дия» и он авторизован — уведомление будет поступать именно туда, и дополнительных шагов для этого не требуется.

«Если «Дія» недоступна — сообщение придёт в Viber, а при его отсутствии — в виде SMS», — подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что в «Дію» в первую очередь будут поступать уведомления о: создании плана лечения, э-рецепте (номер и код погашения), отмене э-рецепта и создании э-направления. Другие уведомления пока будут приходить через Viber или SMS.

В Минздраве добавили, что в дальнейшем перечень уведомлений в «Дії» будет расширяться.

