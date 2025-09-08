У Дії запустили медичні сповіщення від лікаря

У Дію першочергово надходитимуть сповіщення про створення плану лікування, е-рецепт, скасування е-рецепта та створення е-направлення.

Відтепер інформацію від електронної системи охорони здоров'я про е-рецепт на ліки та е-направлення можна отримувати безпосередньо у застосунку Дія. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

«Це нововведення зробить доставку сповіщень більш надійною, а також допоможе скоротити витрати на SMS», - заявили у відомстві.

Якщо у громадянина встановлено застосунок Дія та особа авторизована – сповіщення надходитиме саме туди – і додаткових кроків для цього не потрібно.

«Якщо Дія недоступна – повідомлення прийде у Viber, а за його відсутності – у вигляді SMS», - підкреслили у МОЗ.

Зазначається, що у Дію першочергово надходитимуть сповіщення про: створення плану лікування, е-рецепт (номер і код погашення), скасування е-рецепта та створення е-направлення. Інші повідомлення поки що надходитимуть через Viber або SMS.

У МОЗ додали, що надалі перелік повідомлень у Дії розширюватиметься.

