В Украине обновляют систему еЧерга – как изменится регистрация для водителей с 10 сентября

С 10 сентября водители будут подавать данные только один раз через единое окно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 сентября в Украине начнутся обновления процесса регистрации в системе «еЧерга» для водителей, что является частью модернизации цифровых сервисов для упрощения логистики и уменьшения бюрократической нагрузки на бизнес. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»).

«С 8:00 10 сентября система «еЧерга» будет функционировать как единое окно. Перевозчикам и водителям больше не придется подавать заявку в модуль «18-60» (известный как «Шлях»). Достаточно будет один раз заполнить данные при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы», — отмечается в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины будет проверять данные водителей на основе информации, поданной через еЧергу. В то же время система еЧерга будет верифицировать эти данные с лицензионным делом перевозчика, которое содержится в Едином комплексе информационных систем «Укртрансбезопасности» (ЕКИС).

К выезду допускаются только те водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

имеют актуальные паспортные данные, которые совпадают с загранпаспортом;

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в еЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

В «Укртрансбезопасности» также отметили, на что обратить внимание перевозчикам:

Проверьте актуальность и точность данных водителей в ЕКИС;

В случае увольнения водителя – обязательно проверьте, нет ли у него активной очереди в еОчереди;

Если есть – сначала замените водителя в еОчереди, затем проставьте дату его увольнения в ЕКИСе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.