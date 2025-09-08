В Украине обновляют систему еЧерга – как изменится регистрация для водителей с 10 сентября

С 10 сентября в Украине начнутся обновления процесса регистрации в системе «еЧерга» для водителей, что является частью модернизации цифровых сервисов для упрощения логистики и уменьшения бюрократической нагрузки на бизнес. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»).
«С 8:00 10 сентября система «еЧерга» будет функционировать как единое окно. Перевозчикам и водителям больше не придется подавать заявку в модуль «18-60» (известный как «Шлях»). Достаточно будет один раз заполнить данные при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы», — отмечается в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины будет проверять данные водителей на основе информации, поданной через еЧергу. В то же время система еЧерга будет верифицировать эти данные с лицензионным делом перевозчика, которое содержится в Едином комплексе информационных систем «Укртрансбезопасности» (ЕКИС).
К выезду допускаются только те водители, которые:
В «Укртрансбезопасности» также отметили, на что обратить внимание перевозчикам:
