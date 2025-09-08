В Україні оновлюють систему єЧерга – як зміниться реєстрація для водіїв з 10 вересня

З 10 вересня водії подаватимуть дані лише один раз через єдине вікно.

З 10 вересня в Україні розпочнуться оновлення процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв, що є частиною модернізації цифрових сервісів для спрощення логістики та зменшення бюрократичного навантаження на бізнес. Про це повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).

«Із 8:00 10 вересня система єЧерга функціонуватиме як єдине вікно. Перевізникам і водіям більше не доведеться подавати заявку в модуль «18-60» (відомий як «Шлях»). Достатньо буде один раз заповнити дані під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону», – зазначається в повідомленні.

Державна прикордонна служба України перевірятиме дані водіїв на основі інформації, поданої через єЧергу. Водночас система єЧерга верифікуватиме ці дані з ліцензійною справою перевізника, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем «Укртрансбезпеки» (ЄКІС).

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

У «Укртрансбезпеки» також зазначили, на що звернути увагу перевізникам:

Перевірте актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС;

У разі звільнення водія – обовʼязково перевірте, чи не має він активної черги в єЧерзі;

Якщо є – спочатку замініть водія в єЧерзі, потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі.

