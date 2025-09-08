Практика судов
Во Львовской области экс-пограничник переправлял уклонистов за границу под видом военных учений

23:12, 8 сентября 2025
Бывший пограничник также удалял уклонистов из электронной базы «Оберіг».
Во Львовской области правоохранители разоблачили 64-летнего бывшего сотрудника Государственной пограничной службы, который реализовал схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

План состоял из двух этапов:

  • подозреваемый организовывает внесение данных «клиента» в списки военнослужащих-пограничников, которых должны были отправить на дополнительные учения в Европу;
  • экс-пограничник обеспечивает временное удаление информации о розыске военнообязанного из электронной базы «Оберіг» — на время пересечения границы.

Кроме того, подозреваемый предлагал свою помощь в оформлении загранпаспорта без обращения в миграционную службу.

Стоимость своих услуг бывший пограничник оценил в 220 долларов США за удаление информации о розыске и 3 500 долларов США непосредственно за организацию незаконного пересечения границы.

Для безопасного получения оплаты за свои услуги переправщик привлек своего знакомого. Ему «клиент» должен был передать деньги, а тот, в свою очередь, передать средства подозреваемому.

Экс-пограничника задержали сразу после получения денег за «работу».

Мужчине сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

