Во Львовской области экс-пограничник переправлял уклонистов за границу под видом военных учений

Во Львовской области правоохранители разоблачили 64-летнего бывшего сотрудника Государственной пограничной службы, который реализовал схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
План состоял из двух этапов:
Кроме того, подозреваемый предлагал свою помощь в оформлении загранпаспорта без обращения в миграционную службу.
Стоимость своих услуг бывший пограничник оценил в 220 долларов США за удаление информации о розыске и 3 500 долларов США непосредственно за организацию незаконного пересечения границы.
Для безопасного получения оплаты за свои услуги переправщик привлек своего знакомого. Ему «клиент» должен был передать деньги, а тот, в свою очередь, передать средства подозреваемому.
Экс-пограничника задержали сразу после получения денег за «работу».
Мужчине сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.
По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.
