На Львівщині експрикордонник переправляв ухилянтів за кордон під виглядом військових навчань

23:12, 8 вересня 2025
Колишній прикордонник також видаляв ухилянтів з електронної бази «Оберіг».
На Львівщині правоохоронці викрили 64-річного колишнього працівника Державної прикордонної служби, який реалізував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

План складався з двох етапів:

- підозрюваний організовує внесення даних «клієнта» у списки військовослужбовців-прикордонників, яких мали відправляти на додаткові навчання до Європи;

- експрикордонник забезпечує тимчасове видалення інформації про розшук військовозобов’язаного з електронної бази «Оберіг» — на час перетину кордону.

Крім того, підозрюваний пропонував свою допомогу в оформленні паспорта для виїзду за кордон без звернення до міграційної служби.

Вартість своїх послуг колишній прикордонник оцінив у 220 доларів США за видалення інформації про розшук та 3 500 доларів США безпосередньо за організацію незаконного перетину кордону.

Для безпечного отримання оплати за свої послуги переправник залучив свого знайомого. Йому «клієнт» мав віддати гроші, а той, у свою чергу, передати кошти підозрюваному.

Експрикордонника затримали відразу після отримання коштів за «роботу».

Чоловіку повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

