Украинцам напомнили, какие документы нужно подавать для получения заграничного паспорта

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицо подает ряд документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы нужно подавать гражданину Украины, чтобы получить заграничный паспорт.

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицо подает:

заявление-анкета (печатается сотрудником, принимающим документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Реестра);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

в случае оформления паспорта лицу, не достигшему 12-летнего возраста, или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей (что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения), может быть подана одна фотография размером 10 х 15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования;

документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае подачи документов от имени несовершеннолетнего или недееспособного лица).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.