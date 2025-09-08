Практика судів
Українцям нагадали, які документи треба подавати для отримання закордонного паспорту

23:48, 8 вересня 2025
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особа подає низку документів.
Українцям нагадали, які документи треба подавати для отримання закордонного паспорту
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які документи треба подавати громадянину України, щоб отримати закордонний паспорт.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особа подає:

- заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);

- паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

- у разі оформлення паспорта особі, що не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном (що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу), може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;

- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує його повноваження (у разі подання документів від імені неповнолітньої чи недієздатної особи).

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
