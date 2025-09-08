Возле Венгрии задержали беглецов с ножовками и спасательными жилетами

В Закарпатье задержали трех нарушителей за попытку незаконного пересечения границы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинско-венгерской границе в Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали двух военнообязанных мужчин и их перевозчика, который организовал попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Благодаря оперативной информации офицеры Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда разоблачили двух жителей Ивано-Франковской области, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Мужчин остановили недалеко от инженерных заграждений государственной границы. Они воспользовались услугами перевозчика, найденного через Telegram-канал, который организовал их маршрут.

Для пересечения границы ночью 44-летний житель Закарпатья дистанционно указал нарушителям путь к речному участку границы, обеспечив их бокорезами и новыми спасательными жилетами. По словам задержанных, каждый из них заплатил организатору по 10 000 долларов США (412 000 гривен).

Впоследствии в поселке Вилок пограничники совместно с Национальной полицией, под процессуальным руководством Береговской прокуратуры, задержали и самого перевозчика. В отношении двух нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Перевозчику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Он задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.