Біля Угорщини затримали втікачів з бокорізами та рятувальними жилетами

23:48, 8 вересня 2025
На Закарпатті затримали трьох порушників за спробу незаконного перетину кордону.
На українсько-угорському кордоні в Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали двох військовозобов’язаних чоловіків і їхнього переправника, який організував спробу незаконного перетину кордону. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Завдяки оперативній інформації офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону викрили двох жителів Івано-Франківської області, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Чоловіків зупинили неподалік від інженерних загороджень державного кордону. Вони скористалися послугами переправника, знайденого через Telegram-канал, який організував їхній маршрут.

Для перетину кордону вночі 44-річний житель Закарпаття дистанційно вказав порушникам шлях до річкової ділянки кордону, забезпечивши їх бокорізами та новими рятувальними жилетами. За словами затриманих, кожен із них заплатив організатору по 10 000 доларів США (412 000 гривень).

Згодом у селищі Вилок прикордонники спільно з Національною поліцією, за процесуальним керівництвом Берегівської прокуратури, затримали й самого переправника. Щодо двох порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Переправнику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Його затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

