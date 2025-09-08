Гендиректор YASNO Сергей Коваленко призвал готовиться «к разным сценариям» со светом

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что осень традиционно является непростым периодом для энергетиков, особенно с учетом предыдущих обстрелов энергетической инфраструктуры.
По его словам, энергетики уже учли опыт предыдущих атак и знают, как действовать в случае повторных ударов. В то же время он призвал и население, и бизнес оставаться готовыми «к разным сценариям».
Рекомендации для населения:
Рекомендации для бизнеса:
В то же время Коваленко подчеркнул, что речь о блэкауте не идет.
«Свет у всех есть. А это значит, что ситуация полностью контролируема: энергосистема сбалансирована, отключений нет. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру невозможно предсказать, поэтому стоит быть готовыми к разным сценариям. Ведь все хорошо знают, кто наш сосед», – отметил он.
«Никакой паники. Надеемся, что все это нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать», – добавил руководитель YASNO.
