Гендиректор YASNO Сергей Коваленко призвал готовиться «к разным сценариям» со светом

Коваленко подчеркнул, что о блекауте речь не идет, но учитывая риски новых атак, стоит иметь запас воды, продуктов и заряженные устройства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что осень традиционно является непростым периодом для энергетиков, особенно с учетом предыдущих обстрелов энергетической инфраструктуры.

По его словам, энергетики уже учли опыт предыдущих атак и знают, как действовать в случае повторных ударов. В то же время он призвал и население, и бизнес оставаться готовыми «к разным сценариям».

Рекомендации для населения:

иметь пауэрбанки, фонарики и проверить их исправность;

держать заряженными гаджеты и аккумуляторы;

хранить дома запас воды и долгосрочных продуктов;

продумать действия в случае длительного отключения электроэнергии.

Рекомендации для бизнеса:

провести технический осмотр генераторов и резервных систем питания;

при необходимости установить ИБП, проконсультировавшись со специалистами.

В то же время Коваленко подчеркнул, что речь о блэкауте не идет.

«Свет у всех есть. А это значит, что ситуация полностью контролируема: энергосистема сбалансирована, отключений нет. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру невозможно предсказать, поэтому стоит быть готовыми к разным сценариям. Ведь все хорошо знают, кто наш сосед», – отметил он.

«Никакой паники. Надеемся, что все это нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать», – добавил руководитель YASNO.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.