Гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав готуватися «до різних сценаріїв» зі світлом

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь традиційно є непростим періодом для енергетиків, особливо з огляду на попередні обстріли енергетичної інфраструктури.
За його словами, енергетики вже врахували досвід попередніх атак і знають, як діяти у разі повторних ударів. Водночас він закликав і населення, і бізнес залишатися готовими «до різних сценаріїв».
Рекомендації для населення:
Рекомендації для бізнесу:
Водночас Коваленко підкреслив, що мова про блекаут не йде.
«Світло у всіх є. А це означає, що ситуація цілком контрольована: енергосистема збалансована, відключень немає. Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру неможливо передбачити, тож варто бути готовими до різних сценаріїв. Адже всі добре знають, хто наш сусід», – зазначив він.
«Ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати», – додав керівник YASNO.
