Гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав готуватися «до різних сценаріїв» зі світлом

Коваленко підкреслив, що про блекаут мова не йде, але з огляду на ризики нових атак, варто мати запас води, продуктів і заряджені пристрої.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь традиційно є непростим періодом для енергетиків, особливо з огляду на попередні обстріли енергетичної інфраструктури.

За його словами, енергетики вже врахували досвід попередніх атак і знають, як діяти у разі повторних ударів. Водночас він закликав і населення, і бізнес залишатися готовими «до різних сценаріїв».

Рекомендації для населення:

мати пауербанки, ліхтарики та перевірити їхню справність;

тримати зарядженими гаджети та акумулятори;

тримати дома запас води та довготривалих продуктів;

продумати дії у випадку тривалого відключення електроенергії.

Рекомендації для бізнесу:

провести технічний огляд генераторів і резервних систем живлення;

за потреби встановити ДБЖ, проконсультувавшись із фахівцями.

Водночас Коваленко підкреслив, що мова про блекаут не йде.

«Світло у всіх є. А це означає, що ситуація цілком контрольована: енергосистема збалансована, відключень немає. Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру неможливо передбачити, тож варто бути готовими до різних сценаріїв. Адже всі добре знають, хто наш сусід», – зазначив він.

«Ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати», – додав керівник YASNO.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.