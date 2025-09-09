Правительство утвердило обязательные меры по охране здоровья детей в детских садах

Новые правила направлены на безопасность и формирование здоровой среды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил перечень обязательных мер по охране здоровья детей в учреждениях дошкольного образования, в соответствии с Законом Украины «О дошкольном образовании», который вступил в силу 1 января 2025 года. Эти меры направлены на предотвращение распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранение здоровья детей и создание здоровой образовательной среды.

Обязанности руководителей детских садов

Руководители дошкольных учреждений или уполномоченные ими лица отныне обязаны:

проверять наличие у детей медицинских справок для зачисления и обязательных прививок в соответствии с возрастом;

ежедневно наблюдать за состоянием здоровья детей, реагировать на его ухудшение, а при необходимости вызывать скорую помощь;

помогать детям с гигиеническими процедурами и обучать их личной гигиене;

воспитывать здоровые привычки, организовывать правильный распорядок дня и популяризировать здоровый образ жизни среди детей и всех участников образовательного процесса;

консультировать родителей по вопросам здоровья и воспитания детей, предоставлять психолого-педагогическое сопровождение, в частности детям с особыми образовательными потребностями;

контролировать соблюдение санитарных норм и организацию питания;

следить за здоровьем работников детского сада, проверяя их прививки и прохождение медицинских осмотров;

проводить противоэпидемические мероприятия в случае выявления заболеваний и изолировать детей с признаками инфекционных заболеваний до прибытия родителей или скорой помощи.

Требования к медицинской инфраструктуре

Согласно постановлению, каждое учреждение дошкольного образования должно иметь медицинский пункт – специально оборудованное помещение или его часть для оказания домедицинской помощи. В таком центре хранятся необходимые медицинские изделия, такие как жгуты, марлевые повязки, термоодеяла и т. п., к которым дети не имеют доступа. Медицинское обслуживание детей в детских садах не является обязательным, но медицинский центр гарантирует оказание домедицинской помощи в соответствии с законом.

Учреждения дошкольного образования по желанию могут предоставлять медицинское обслуживание после получения соответствующей лицензии. Для этого необходимо оборудовать медицинский кабинет, где будут работать медицинские работники детского сада, учреждений здравоохранения или физические лица – предприниматели с медицинской практикой. Такой кабинет должен быть оборудован отоплением, холодной и горячей водой, канализацией, питьевой водой, освещением, покрытием пола и стен, устойчивым к мытью и дезинфекции, а также рукомойником, запасом средств индивидуальной защиты, оборудованием для домедицинской помощи и лекарствами для неотложной помощи. Ориентировочный перечень оборудования определен в постановлении.

Для детских садов, рассчитанных на пребывание более 41 ребенка, обязательным является обустройство изолятора. Постановление также устанавливает требования к таким помещениям и их оборудованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.