Уряд затвердив обов’язкові заходи з охорони здоров’я дітей у садочках

Кабінет Міністрів України затвердив перелік обов’язкових заходів із охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», який набрав чинності 1 січня 2025 року. Ці заходи спрямовані на запобігання поширенню інфекційних і неінфекційних хвороб, збереження здоров’я дітей і створення здорового освітнього середовища.
Обов’язки керівників садочків
Керівники дошкільних закладів або уповноважені ними особи відтепер зобов’язані:
Вимоги до медичної інфраструктури
Згідно з постановою, кожен заклад дошкільної освіти повинен мати медичний осередок – спеціально облаштоване приміщення або його частину для надання домедичної допомоги. У такому осередку зберігаються необхідні медичні вироби, як-от джгути, марлеві пов’язки, термоковдри тощо, до яких діти не мають доступу. Медичне обслуговування дітей у садочках не є обов’язковим, але медичний осередок гарантує надання домедичної допомоги відповідно до закону.
Заклади дошкільної освіти за бажанням можуть надавати медичне обслуговування після отримання відповідної ліцензії. Для цього необхідно облаштувати медичний кабінет, де працюватимуть медичні працівники садочка, закладів охорони здоров’я або фізичні особи – підприємці з медичною практикою. Такий кабінет має бути обладнаний опаленням, холодною та гарячою водою, каналізацією, питною водою, освітленням, покриттям підлоги та стін, стійким до миття й дезінфекції, а також рукомийником, запасом засобів індивідуального захисту, обладнанням для домедичної допомоги та ліками для невідкладної допомоги. Орієнтовний перелік обладнання визначено в постанові.
Для садочків, розрахованих на перебування понад 41 дитини, обов’язковим є облаштування ізолятора. Постанова також встановлює вимоги до таких приміщень та їхнього обладнання.
