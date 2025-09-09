Практика судів
Уряд затвердив обов’язкові заходи з охорони здоров’я дітей у садочках

00:06, 9 вересня 2025
Нові правила спрямовані на безпеку та формування здорового середовища.
Уряд затвердив обов’язкові заходи з охорони здоров’я дітей у садочках
Кабінет Міністрів України затвердив перелік обов’язкових заходів із охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», який набрав чинності 1 січня 2025 року. Ці заходи спрямовані на запобігання поширенню інфекційних і неінфекційних хвороб, збереження здоров’я дітей і створення здорового освітнього середовища.

Обов’язки керівників садочків
Керівники дошкільних закладів або уповноважені ними особи відтепер зобов’язані:

  • перевіряти наявність у дітей медичних довідок для зарахування та обов’язкових щеплень відповідно до віку;
  • щодня спостерігати за станом здоров’я дітей, реагувати на його погіршення, а за потреби викликати швидку допомогу;
  • допомагати дітям із гігієнічними процедурами та навчати їх особистої гігієни;
  • виховувати здорові звички, організовувати правильний розпорядок дня та популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей і всіх учасників освітнього процесу;
  • консультувати батьків щодо здоров’я та виховання дітей, надавати психолого-педагогічний супровід, зокрема дітям із особливими освітніми потребами;
  • контролювати дотримання санітарних норм і організацію харчування;
  • стежити за здоров’ям працівників садочка, перевіряючи їхні щеплення та проходження медичних оглядів;
  • проводити протиепідемічні заходи у разі виявлення хвороб і ізолювати дітей із ознаками інфекційних захворювань до прибуття батьків або швидкої допомоги.

Вимоги до медичної інфраструктури
Згідно з постановою, кожен заклад дошкільної освіти повинен мати медичний осередок – спеціально облаштоване приміщення або його частину для надання домедичної допомоги. У такому осередку зберігаються необхідні медичні вироби, як-от джгути, марлеві пов’язки, термоковдри тощо, до яких діти не мають доступу. Медичне обслуговування дітей у садочках не є обов’язковим, але медичний осередок гарантує надання домедичної допомоги відповідно до закону.

Заклади дошкільної освіти за бажанням можуть надавати медичне обслуговування після отримання відповідної ліцензії. Для цього необхідно облаштувати медичний кабінет, де працюватимуть медичні працівники садочка, закладів охорони здоров’я або фізичні особи – підприємці з медичною практикою. Такий кабінет має бути обладнаний опаленням, холодною та гарячою водою, каналізацією, питною водою, освітленням, покриттям підлоги та стін, стійким до миття й дезінфекції, а також рукомийником, запасом засобів індивідуального захисту, обладнанням для домедичної допомоги та ліками для невідкладної допомоги. Орієнтовний перелік обладнання визначено в постанові.

Для садочків, розрахованих на перебування понад 41 дитини, обов’язковим є облаштування ізолятора. Постанова також встановлює вимоги до таких приміщень та їхнього обладнання.

діти Кабінет Міністрів України

