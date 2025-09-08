Зеленский провел Ставку: главный акцент — ПВО, защита энергетики и подготовка к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили технологические вопросы обороны и стабильности страны.
Среди ключевых тем — обеспечение системами ПВО и ракетами к ним, графики производства и поставок, а также защита критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. Зеленский подчеркнул, что россияне снова концентрируют удары по энергетике, но Украина имеет ответы на эти вызовы.
Отдельно заслушали доклады о производстве украинских дронов.
Ситуация на фронте
Главное внимание уделялось Донецкой области, Харьковщине и Запорожью, где продолжаются активные бои. Россияне постоянно атакуют Херсон, не прекращаются обстрелы приграничья Сумщины.
Контакты с партнерами и подготовка к зиме
Президент напомнил, что накануне провел совещание с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем относительно обеспечения армии осенью и зимой, а также бюджета на 2026 год. Главная цель ближайшей встречи в формате «Рамштайн» — усиление украинской ПВО.
Также на Ставке обсуждали состояние мобильной связи и защиту сетей. Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить нормальный доступ к связи во всех громадах.
Социальные обязательства
Отдельно прошло совещание с премьер-министром Юлией Свириденко и министром социальной политики Денисом Улютиным по выполнению государством социальных выплат и подготовке бюджета на следующий год.
