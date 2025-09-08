Практика судів
Зеленський провів Ставку: головний акцент — ППО, захист енергетики та підготовка до зими

19:52, 8 вересня 2025
Головні акценти Ставки: оборонні технології, захист критичної інфраструктури, підготовка до зимових викликів і підтримка українців.
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили технологічні питання оборони та стабільності країни.

Серед ключових тем — забезпечення системами ППО та ракетами до них, графіки виробництва й постачання, а також захист критичної інфраструктури, насамперед енергетичної. Зеленський наголосив, що росіяни знову концентрують удари по енергетиці, але Україна має відповіді на ці виклики.

Окремо заслухали доповіді про виробництво українських дронів.

Ситуація на фронті
Головна увага приділялася Донеччині, Харківщині та Запоріжжю, де тривають активні бої. Росіяни постійно атакують Херсон, не припиняються обстріли прикордоння Сумщини.

Контакти з партнерами та підготовка до зими
Президент нагадав, що напередодні провів нараду з міністром оборони України Денисом Шмигалем щодо забезпечення армії восени та взимку, а також бюджету на 2026 рік. Головна мета найближчої зустрічі у форматі «Рамштайн» — посилення української ППО.

Також на Ставці обговорювали стан мобільного зв’язку та захист мереж. Зеленський наголосив на необхідності забезпечити нормальний доступ до зв’язку у всіх громадах.

Соціальні зобов’язання
Окремо відбулася нарада з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним щодо виконання державою соціальних виплат і підготовки бюджету на наступний рік.

Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

