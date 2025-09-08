Зеленський провів Ставку: головний акцент — ППО, захист енергетики та підготовка до зими

Головні акценти Ставки: оборонні технології, захист критичної інфраструктури, підготовка до зимових викликів і підтримка українців.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили технологічні питання оборони та стабільності країни.

Серед ключових тем — забезпечення системами ППО та ракетами до них, графіки виробництва й постачання, а також захист критичної інфраструктури, насамперед енергетичної. Зеленський наголосив, що росіяни знову концентрують удари по енергетиці, але Україна має відповіді на ці виклики.

Окремо заслухали доповіді про виробництво українських дронів.

Ситуація на фронті

Головна увага приділялася Донеччині, Харківщині та Запоріжжю, де тривають активні бої. Росіяни постійно атакують Херсон, не припиняються обстріли прикордоння Сумщини.

Контакти з партнерами та підготовка до зими

Президент нагадав, що напередодні провів нараду з міністром оборони України Денисом Шмигалем щодо забезпечення армії восени та взимку, а також бюджету на 2026 рік. Головна мета найближчої зустрічі у форматі «Рамштайн» — посилення української ППО.

Також на Ставці обговорювали стан мобільного зв’язку та захист мереж. Зеленський наголосив на необхідності забезпечити нормальний доступ до зв’язку у всіх громадах.

Соціальні зобов’язання

Окремо відбулася нарада з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним щодо виконання державою соціальних виплат і підготовки бюджету на наступний рік.

