Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что россияне атаковали здание Кабмина ракетой «Искандер»

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Россия впервые нанесла удар по зданию Правительства Украины. Для атаки была применена баллистическая ракета «Искандер».
Об этом он заявил во время телефонного разговора с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.
Ермак проинформировал американского высокопоставленного чиновника о постоянных обстрелах украинских городов ракетами и дронами, которые убивают мирных жителей, разрушают жилые дома и инфраструктуру.
Во время разговора стороны обсудили:
«Путин понимает исключительно силу, прекращать войну не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир – наша цель, которой мы должны достичь», — подчеркнул Ермак.
