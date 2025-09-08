Практика судов
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что россияне атаковали здание Кабмина ракетой «Искандер»

20:21, 8 сентября 2025
Россия атаковала Кабмин «Искандером» – Андрей Ермак в телефонном разговоре с Марко Рубио.
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что россияне атаковали здание Кабмина ракетой «Искандер»
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Россия впервые нанесла удар по зданию Правительства Украины. Для атаки была применена баллистическая ракета «Искандер».

Об этом он заявил во время телефонного разговора с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

Ермак проинформировал американского высокопоставленного чиновника о постоянных обстрелах украинских городов ракетами и дронами, которые убивают мирных жителей, разрушают жилые дома и инфраструктуру.

Во время разговора стороны обсудили:

  • гарантии безопасности для Украины;
  • дальнейшую оборонную поддержку;
  • усиление санкций против России;
  • координацию действий с партнерами.

«Путин понимает исключительно силу, прекращать войну не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир – наша цель, которой мы должны достичь», — подчеркнул Ермак.

