Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що росіяни атакували будівлю Кабміну ракетою «Іскандер»

Росія атакувала Кабмін «Іскандером» — Андрій Єрмак у телефонній розмові з Марко Рубіо.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія вперше завдала удару по будівлі Уряду України. Для атаки була застосована балістична ракета «Іскандер».

Про це він заявив під час телефонної розмови з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника президента з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Єрмак поінформував американського високопосадовця про постійні обстріли українських міст ракетами та дронами, які вбивають цивільних, руйнують житлові будинки та інфраструктуру.

Під час розмови сторони обговорили:

гарантії безпеки для України;

подальшу оборонну підтримку;

посилення санкцій проти Росії;

координацію дій із партнерами.

«Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир – наша мета, якої маємо досягти», — наголосив Єрмак.

