Правительство упростило бронирование кадров для предприятий в зонах боевых действий и ОПК

Правительство приняло пакет решений для бизнеса: кредиты для аграриев, поддержка прифронтовых предприятий и упрощенное бронирование кадров в критически важных областях.

На заседании 8 сентября Кабинет Министров утвердил ряд инициатив, направленных на облегчение работы предпринимателей и стимулирование роста экономики.

«Для нас предприниматели – надежные союзники, от которых зависит экономическое благополучие всей страны. Поэтому мы заинтересованы, чтобы добросовестный бизнес работал в комфортных условиях по четким и понятным правилам. Для этого мы постоянно реформируем законодательство и принимаем соответствующие правительственные решения», — заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Пакет поддержки включает:

• упрощение ввоза оборудования для крупных инвесторов;

• доступные кредиты для агропроизводителей;

• поддержку предприятий на прифронтовых территориях;

• цифровые инструменты для рыбной отрасли;

• автоматизацию бизнес-процессов.

Кроме того, правительство предусмотрело возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, которые работают в районах боевых действий или в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сохранить кадры и стабильность работы бизнеса на прифронтовых территориях.

По подсчетам, экономический эффект от этого решения может составить около 2,25 млрд грн в год благодаря сохранению ВВП и налоговых поступлений.

