Правительство упростило бронирование кадров для предприятий в зонах боевых действий и ОПК

На заседании 8 сентября Кабинет Министров утвердил ряд инициатив, направленных на облегчение работы предпринимателей и стимулирование роста экономики.
«Для нас предприниматели – надежные союзники, от которых зависит экономическое благополучие всей страны. Поэтому мы заинтересованы, чтобы добросовестный бизнес работал в комфортных условиях по четким и понятным правилам. Для этого мы постоянно реформируем законодательство и принимаем соответствующие правительственные решения», — заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Пакет поддержки включает:
• упрощение ввоза оборудования для крупных инвесторов;
• доступные кредиты для агропроизводителей;
• поддержку предприятий на прифронтовых территориях;
• цифровые инструменты для рыбной отрасли;
• автоматизацию бизнес-процессов.
Кроме того, правительство предусмотрело возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, которые работают в районах боевых действий или в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сохранить кадры и стабильность работы бизнеса на прифронтовых территориях.
По подсчетам, экономический эффект от этого решения может составить около 2,25 млрд грн в год благодаря сохранению ВВП и налоговых поступлений.
