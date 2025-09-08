Практика судів
Уряд спростив бронювання кадрів для підприємств у зонах бойових дій та ОПК

21:48, 8 вересня 2025
Уряд ухвалив пакет рішень для бізнесу: кредити для аграріїв, підтримка прифронтових підприємств і спрощене бронювання кадрів у критично важливих сферах.
На засіданні 8 вересня Кабінет Міністрів затвердив низку ініціатив, спрямованих на полегшення роботи підприємців і стимулювання зростання економіки.

«Для нас підприємці – надійні союзники, від яких залежить економічний добробут всієї країни. Тож ми зацікавлені, аби сумлінний бізнес працював в комфортних умовах за чіткими і зрозумілими правилами. Для цього ми постійно реформуємо законодавство та ухвалюємо відповідні урядові рішення», — заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пакет підтримки включає:

  • спрощення ввезення обладнання для великих інвесторів;
  • доступні кредити для агровиробників;
  • підтримку підприємств на прифронтових територіях;
  • цифрові інструменти для рибної галузі;
  • автоматизацію бізнес-процедур.

Крім того, уряд передбачив можливість бронювання всіх працівників критично важливих підприємств, що працюють у районах бойових дій або у сфері оборонно-промислового комплексу. Це дозволить зберегти кадри та стабільність роботи бізнесу на прифронтових територіях.

За підрахунками, економічний ефект від цього рішення може скласти близько 2,25 млрд грн на рік завдяки збереженню ВВП та податкових надходжень.

