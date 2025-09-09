На оккупированной ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности, — глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС возбуждено 6 из 7 столбов ядерной безопасности.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается тревожной – возбуждены почти все столбы ядерной безопасности. Об этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время выступления перед Советом управляющих Агентства.

По словам Гросси, на ЗАЭС в настоящее время возбуждено шесть из семи ключевых столбов ядерной безопасности. Речь идет о фундаментальных элементах, определенных МАГАТЭ еще в начале войны:

сохранение физической целостности объекта;

исправность и работоспособность оборудования;

отсутствие давления или воздействия на персонал;

стабильное энергоснабжение;

непрерывная поставка необходимых материалов и ресурсов;

радиационный мониторинг;

надежные каналы коммуникации

Гросси сообщил, что сейчас ЗАЭС зависит лишь от одной внешней линии электропередачи, которая является критической для ее стабильности. Все энергоблоки находятся в режиме холодной остановки, и ни один из них не может быть введен в эксплуатацию безопасно.

"Все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях. Уровень воды в водоеме-охладителе снизился к 13,4 метра, приближаясь к порогу в 12,0 метров, ниже которого выходят из строя системы охлаждения. Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение", – сказал глава МАГАТЭ.

