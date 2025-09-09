Практика судов
  1. В Украине

На оккупированной ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности, — глава МАГАТЭ

08:12, 9 сентября 2025
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС возбуждено 6 из 7 столбов ядерной безопасности.
На оккупированной ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности, — глава МАГАТЭ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается тревожной – возбуждены почти все столбы ядерной безопасности. Об этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время выступления перед Советом управляющих Агентства.

По словам Гросси, на ЗАЭС в настоящее время возбуждено шесть из семи ключевых столбов ядерной безопасности. Речь идет о фундаментальных элементах, определенных МАГАТЭ еще в начале войны:

  • сохранение физической целостности объекта;
  • исправность и работоспособность оборудования;
  • отсутствие давления или воздействия на персонал;
  • стабильное энергоснабжение;
  • непрерывная поставка необходимых материалов и ресурсов;
  • радиационный мониторинг;
  • надежные каналы коммуникации

Гросси сообщил, что сейчас ЗАЭС зависит лишь от одной внешней линии электропередачи, которая является критической для ее стабильности. Все энергоблоки находятся в режиме холодной остановки, и ни один из них не может быть введен в эксплуатацию безопасно.

"Все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях. Уровень воды в водоеме-охладителе снизился к 13,4 метра, приближаясь к порогу в 12,0 метров, ниже которого выходят из строя системы охлаждения. Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение", – сказал глава МАГАТЭ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

МАГАТЭ АЭС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

В Верховной Раде надеются со второй попытки утвердить состав Совещательной группе экспертов для отбора членов Счетной палаты

Ранее народные депутаты провалили голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом «международников».

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду