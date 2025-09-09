На окупованій ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки, — глава МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки.

Ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС залишається тривожною — порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Про це глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час виступу перед Радою керуючих Агентства.

За словами Гроссі, на ЗАЕС наразі порушено шість із семи ключових стовпів ядерної безпеки. Йдеться про фундаментальні елементи, визначені МАГАТЕ ще на початку війни:

збереження фізичної цілісності об’єкта;

справність і працездатність обладнання;

відсутність тиску чи впливу на персонал;

стабільне енергопостачання;

безперервне постачання необхідних матеріалів і ресурсів;

радіаційний моніторинг;

надійні канали комунікації.

Гроссі повідомив, що зараз ЗАЕС залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі, що є критичнии для її стабільності. Всі енергоблоки перебувають у режимі холодної зупинки, і жоден із них не може бути введений в експлуатацію безпечно.

"Усі 6 реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов. Рівень води у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 метра, наближаючись до порогу в 12,0 метрів, нижче якого виходять з ладу системи охолодження. Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення", – сказав глава МАГАТЕ.

