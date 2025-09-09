Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Экс-посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возглавила британскую дипломатическую миссию в Польше

08:24, 9 сентября 2025
Мелинда Симмонс назначена послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше.
Экс-посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возглавила британскую дипломатическую миссию в Польше
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мелинда Симмонс, занимавшая пост Посла Великобритании в Украине, возглавила британскую дипломатическую миссию в Польше. Она стала послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше.

"Встречайте нового Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше – госпожа Мелинда Симмонс. Поздравим нового посла вместе!", - рассказали в Британском посольстве в Варшаве.

Дипломатическое учреждение опубликовало видеообращение нового посла, в котором Симмонс рассказала о своем видении будущего сотрудничества между странами. Она отметила, что Польша не является для нее незнакомым государством из-за наличия родственных связей и предыдущего опыта изучения польского языка в Кракове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

В Верховной Раде надеются со второй попытки утвердить состав Совещательной группе экспертов для отбора членов Счетной палаты

Ранее народные депутаты провалили голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом «международников».

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду