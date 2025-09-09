Экс-посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возглавила британскую дипломатическую миссию в Польше

Мелинда Симмонс назначена послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мелинда Симмонс, занимавшая пост Посла Великобритании в Украине, возглавила британскую дипломатическую миссию в Польше. Она стала послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше.

"Встречайте нового Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Польше – госпожа Мелинда Симмонс. Поздравим нового посла вместе!", - рассказали в Британском посольстве в Варшаве.

Дипломатическое учреждение опубликовало видеообращение нового посла, в котором Симмонс рассказала о своем видении будущего сотрудничества между странами. Она отметила, что Польша не является для нее незнакомым государством из-за наличия родственных связей и предыдущего опыта изучения польского языка в Кракове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.