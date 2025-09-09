Експосол Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Мелінда Сіммонс призначена послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі.

Мелінда Сіммонс, яка обіймала посаду Посла Великої Британії в Україні, очолила британську дипломатичну місію у Польщі. Вона стала послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі.

"Зустрічайте нового Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі – пані Мелінда Сіммонс. Привітаємо нового посла разом!", - розповіли у Британському посольстві у Варшаві.

Дипломатична установа опублікувала відеозвернення нового посла, в якому Сіммонс розповіла про своє бачення майбутньої співпраці між країнами. Вона зазначила, що Польща не є для неї незнайомою державою через наявність родинних зв'язків та попередній досвід вивчення польської мови у Кракові.

