Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации

Правительство уточнило норму бронирования 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах.

Кабинет Министров изменил основания бронирования военнообязанных на период мобилизации. В частности, пересмотрена норма, позволяющая резервировать 100% работников критически важных предприятий, расположенных в прифронтовых регионах.

Такое бронирование теперь возможно на территориях, где продолжаются активные боевые действия при условии, что там продолжают работать государственные электронные информационные ресурсы.

В список "критически важных" добавили предприятия в прифронтовых районах и компании, производящие дроны.

Кабмин дополнил критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, следующим пунктом: предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, беспилотных) и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения под заказ Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика).

