Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації

Уряд уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах.

Кабінет Міністрів змінив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Зокрема, переглянуто норму, яка дозволяє резервувати 100% працівників критично важливих підприємств, розташованих у прифронтових регіонах.

Таке бронювання тепер можливе на територіях, де тривають активні бойові дії, за умови, що там продовжують працювати державні електронні інформаційні ресурси.

До переліку "критично важливих" додали підприємства у прифронтових районах і компанії, що виробляють дрони.

Кабмін доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, таким пунктом: підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних 2 авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника).

