Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны рассказали, как воинской части закупить подержанные пикапы по упрощенной процедуре

10:08, 9 сентября 2025
Минобороны привело алгоритм закупки подержанных пикапов для военных нужд.
В Минобороны рассказали, как воинской части закупить подержанные пикапы по упрощенной процедуре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Воинские части, выполняющие боевые задачи на передовой, получили возможность упрощённо приобретать подержанные транспортные средства. В первую очередь это касается пикапов, а также квадроциклов и мотоциклов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Изменения, утверждённые Правительством по инициативе Министерства обороны, направлены на снижение бюрократических барьеров в военной сфере и повышение эффективности обороны.

На примере пикапов Министерство обороны разъяснило, как именно происходит процесс закупки.

1. Закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности. То есть в военной части такая техника должна быть предусмотрена по штату. Если её нет, необходимо внести изменения в штат, что позволит закупать автомобили.

2. На основании рапорта соответствующей службы подготовить и утвердить приказ об определении перечней и объёмов закупки.

3. Найти в продаже необходимые автомобили, собрать коммерческие предложения.

Кроме этого, необходимо получить от продавца оценочные документы на выбранные машины. Это может быть отчёт оценщика или заключение эксперта. Справки по оценке оформляет и оплачивает продавец.

Примеры организаций, которые могут проводить оценку:

  • Экспертная служба МВД — заключение эксперта (заключение экспертного исследования);
  • Субъекты оценочной деятельности — отчёт об оценке имущества;
  • Сервисные центры МВД.

4. Подготовить пакет документов для проведения закупки (рапорт инициатора закупки, технические характеристики, расчёт ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, оценка и т.п.).

5. Оформить протоколом Уполномоченного лица по закупкам решение о методе закупки. Законодательство позволяет военным частям осуществлять закупки без использования электронной системы.

6. Подготовить проект договора и согласовать его с финансово-экономической и юридической службой.

7. Заключить договор купли-продажи (продавец должен снять автомобили с учёта).

8. Оформить акт приёма-передачи и расходную накладную (при необходимости). Приобретённые автомобили необходимо поставить на бухгалтерский и материальный учёт в военной части.

9. Передать пакет документов (копию договора, акт приёма-передачи/расходную накладную и т.п.) в Военную службу правопорядка для регистрации.

10. Также после подписания договора необходимо опубликовать отчёт о заключённом контракте в электронной системе закупок в соответствии с выбранным методом закупки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду