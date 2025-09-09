В Минобороны рассказали, как воинской части закупить подержанные пикапы по упрощенной процедуре

Минобороны привело алгоритм закупки подержанных пикапов для военных нужд.

Воинские части, выполняющие боевые задачи на передовой, получили возможность упрощённо приобретать подержанные транспортные средства. В первую очередь это касается пикапов, а также квадроциклов и мотоциклов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Изменения, утверждённые Правительством по инициативе Министерства обороны, направлены на снижение бюрократических барьеров в военной сфере и повышение эффективности обороны.

На примере пикапов Министерство обороны разъяснило, как именно происходит процесс закупки.

1. Закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности. То есть в военной части такая техника должна быть предусмотрена по штату. Если её нет, необходимо внести изменения в штат, что позволит закупать автомобили.

2. На основании рапорта соответствующей службы подготовить и утвердить приказ об определении перечней и объёмов закупки.

3. Найти в продаже необходимые автомобили, собрать коммерческие предложения.

Кроме этого, необходимо получить от продавца оценочные документы на выбранные машины. Это может быть отчёт оценщика или заключение эксперта. Справки по оценке оформляет и оплачивает продавец.

Примеры организаций, которые могут проводить оценку:

Экспертная служба МВД — заключение эксперта (заключение экспертного исследования);

Субъекты оценочной деятельности — отчёт об оценке имущества;

Сервисные центры МВД.

4. Подготовить пакет документов для проведения закупки (рапорт инициатора закупки, технические характеристики, расчёт ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, оценка и т.п.).

5. Оформить протоколом Уполномоченного лица по закупкам решение о методе закупки. Законодательство позволяет военным частям осуществлять закупки без использования электронной системы.

6. Подготовить проект договора и согласовать его с финансово-экономической и юридической службой.

7. Заключить договор купли-продажи (продавец должен снять автомобили с учёта).

8. Оформить акт приёма-передачи и расходную накладную (при необходимости). Приобретённые автомобили необходимо поставить на бухгалтерский и материальный учёт в военной части.

9. Передать пакет документов (копию договора, акт приёма-передачи/расходную накладную и т.п.) в Военную службу правопорядка для регистрации.

10. Также после подписания договора необходимо опубликовать отчёт о заключённом контракте в электронной системе закупок в соответствии с выбранным методом закупки.

