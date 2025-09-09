В Минобороны рассказали, как воинской части закупить подержанные пикапы по упрощенной процедуре

Воинские части, выполняющие боевые задачи на передовой, получили возможность упрощённо приобретать подержанные транспортные средства. В первую очередь это касается пикапов, а также квадроциклов и мотоциклов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Изменения, утверждённые Правительством по инициативе Министерства обороны, направлены на снижение бюрократических барьеров в военной сфере и повышение эффективности обороны.
На примере пикапов Министерство обороны разъяснило, как именно происходит процесс закупки.
1. Закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности. То есть в военной части такая техника должна быть предусмотрена по штату. Если её нет, необходимо внести изменения в штат, что позволит закупать автомобили.
2. На основании рапорта соответствующей службы подготовить и утвердить приказ об определении перечней и объёмов закупки.
3. Найти в продаже необходимые автомобили, собрать коммерческие предложения.
Кроме этого, необходимо получить от продавца оценочные документы на выбранные машины. Это может быть отчёт оценщика или заключение эксперта. Справки по оценке оформляет и оплачивает продавец.
Примеры организаций, которые могут проводить оценку:
4. Подготовить пакет документов для проведения закупки (рапорт инициатора закупки, технические характеристики, расчёт ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, оценка и т.п.).
5. Оформить протоколом Уполномоченного лица по закупкам решение о методе закупки. Законодательство позволяет военным частям осуществлять закупки без использования электронной системы.
6. Подготовить проект договора и согласовать его с финансово-экономической и юридической службой.
7. Заключить договор купли-продажи (продавец должен снять автомобили с учёта).
8. Оформить акт приёма-передачи и расходную накладную (при необходимости). Приобретённые автомобили необходимо поставить на бухгалтерский и материальный учёт в военной части.
9. Передать пакет документов (копию договора, акт приёма-передачи/расходную накладную и т.п.) в Военную службу правопорядка для регистрации.
10. Также после подписания договора необходимо опубликовать отчёт о заключённом контракте в электронной системе закупок в соответствии с выбранным методом закупки.
