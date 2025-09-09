У Міноборони розповіли, як військовій частині закупити вживані пікапи за спрощеною процедурою

Міноборони навело алгоритм закупівлі вживаних пікапів для військових потреб.

Фото: Міноборони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військові частини, які виконують бойові завдання на передовій, мають змогу спрощено купувати вживані транспортні засоби. У першу чергу це стосується пікапів, а також квадроциклів і мотоциклів. Про це розпоаіли у Міноборони.

Зміни, затверджені Урядом за ініціативою Міністерства оборони, спрямовані на зниження бюрократичних бар’єрів у військовій сфері та підвищення ефективності оборони.

На прикладі пікапів Міністерство оборони роз’яснило, як саме відбувається процес закупівлі.

1. Закупівлі здійснюються за наявності штатно-табельної потреби. Тобто у військовій частині така техніка має бути по штату. Якщо цього немає, то потрібно внести зміни до штату, що дозволить закуповувати машини.

2. На підставі рапорту відповідної служби підготувати та затвердити наказ про визначення переліків та обсягів закупівлі.

3. Знайти у продажу необхідні машини, зібрати комерційні пропозиції.

Крім цього, потрібно отримати від продавця оціночні документи на обрані машини. Це може бути звіт оцінювача чи висновок експерта. Довідки щодо оцінки оформлює та сплачує продавець.

Приклади організацій, які можуть проводити оцінку:

Експертна служба МВС - висновок експерта (висновок експертного дослідження); Суб’єкти оціночної діяльності - звіт про оцінку майна; Сервісні центри МВС.

4. Підготувати пакет документів для проведення закупівлі (рапорт ініціатора закупівлі, ТТХ, розрахунок очікуваної вартості, комерційні пропозиції, оцінка, тощо).

5. Оформити протоколом Уповноваженої особи із закупівель рішення щодо методу закупівлі. Законодавство дозволяє військовим частинам здійснювати закупівлю без використання електронної системи.

6. Підготувати проєкт договору та погодити його з фінансово-економічною та юридичною службою.

7. Укласти договір купівлі-продажу (продавець має зняти машини з обліку).

8. Оформити акт приймання-передачі та видаткову накладну (за необхідності). Придбані машини необхідно поставити на бухгалтерський та матеріальний облік у військовій частині.

9. Передати пакет документів (копію договору, акт приймання-передачі/видаткову накладну тощо) до Військової служби правопорядку для реєстрації.

10. Також після підписання договору потрібно опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель відповідно до обраного методу закупівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.