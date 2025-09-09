Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони розповіли, як військовій частині закупити вживані пікапи за спрощеною процедурою

10:08, 9 вересня 2025
Міноборони навело алгоритм закупівлі вживаних пікапів для військових потреб.
У Міноборони розповіли, як військовій частині закупити вживані пікапи за спрощеною процедурою
Фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військові частини, які виконують бойові завдання на передовій, мають змогу спрощено купувати вживані транспортні засоби. У першу чергу це стосується пікапів, а також квадроциклів і мотоциклів. Про це розпоаіли у Міноборони.

Зміни, затверджені Урядом за ініціативою Міністерства оборони, спрямовані на зниження бюрократичних бар’єрів у військовій сфері та підвищення ефективності оборони.

На прикладі пікапів Міністерство оборони роз’яснило, як саме відбувається процес закупівлі.

1. Закупівлі здійснюються за наявності штатно-табельної потреби. Тобто у військовій частині така техніка має бути по штату. Якщо цього немає, то потрібно внести зміни до штату, що дозволить закуповувати машини. 

2. На підставі рапорту відповідної служби підготувати та затвердити наказ про визначення переліків та обсягів закупівлі.

3. Знайти у продажу необхідні машини, зібрати комерційні пропозиції.

Крім цього, потрібно отримати від продавця оціночні документи на обрані машини. Це може бути звіт оцінювача чи висновок експерта. Довідки щодо оцінки оформлює та сплачує продавець.

Приклади організацій, які можуть проводити оцінку:

  1. Експертна служба МВС - висновок експерта (висновок експертного дослідження);
  2. Суб’єкти оціночної діяльності - звіт про оцінку майна;
  3. Сервісні центри МВС. 

4. Підготувати пакет документів для проведення закупівлі (рапорт ініціатора закупівлі, ТТХ, розрахунок очікуваної вартості, комерційні пропозиції, оцінка, тощо).

5. Оформити протоколом Уповноваженої особи із закупівель рішення щодо методу закупівлі. Законодавство дозволяє військовим частинам здійснювати закупівлю без використання електронної системи. 

6. Підготувати проєкт договору та погодити його з фінансово-економічною та юридичною службою.

7. Укласти договір купівлі-продажу (продавець має зняти машини з обліку).  

8. Оформити акт приймання-передачі та видаткову накладну (за необхідності). Придбані машини необхідно поставити на бухгалтерський та матеріальний облік у військовій частині.

9. Передати пакет документів (копію договору, акт приймання-передачі/видаткову накладну тощо) до Військової служби правопорядку для реєстрації.

10. Також після підписання договору потрібно опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель відповідно до обраного методу закупівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою – Роксолана Підласа про перспективу нової програми з МВФ

Роксолана Підласа прокоментувала зустріч з місією МВФ, згадавши приклад Аргентини, якій МВФ погодив фінансування без прив’язки до реформ.

У Верховній Раді сподіваються з другої спроби затвердити склад Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати

Раніше народні депутати провалили голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом «міжнародників».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду