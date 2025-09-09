Практика судов
Меньше нагрузок и больше профиля: Сергей Бабак рассказал, какой будет 12-летняя школа

10:32, 9 сентября 2025
Часть предметов дети будут изучать на профильном уровне, а часть – на базовом, – рассказал Сергей Бабак.
С 1 сентября в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней школы. В рамках этой инициативы испытываются новые учебные программы, специально адаптированные под обновлённую модель образования. По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Бабака, внедрение реформы Новой украинской школы предусмотрено ещё законом об образовании, принятым в 2017 году.

«Сейчас с каждым годом школьники, которые тогда пошли в первый класс, растут вместе с этой реформой, которая всем известна как Новая украинская школа. В 2027 году дети, которые сейчас пошли в 8-й класс, перейдут в 10-й, и это уже будет не двухлетняя старшая школа, а трёхлетняя», — рассказал Бабак.

Он также подчеркнул, что 12-летняя система школьного образования — общепринятая во всей Европе, и это важный шаг для Украины на пути к членству в ЕС.

«На континентальной Европе осталось три страны, в которых действует 11-летняя система обучения. Это Украина, Беларусь и Россия. Вся остальная Европа имеет 12, 13, а некоторые — 14-летнюю школьную систему. Там немного по-другому считается. Последняя группа детского сада — это нулевой класс. Но в среднем стандарт — 12 лет», — отметил народный депутат.

Что касается старшей школы, уточнил Бабак, то предусмотрено два направления обучения: академическое и профессиональное.

«Пару недель назад мы приняли новый закон о профессиональном образовании. Профессиональные лицеи будут давать профессиональное среднее образование и профессию. А академические лицеи как старшая профильная школа будут иметь разные профили — от физико-математического, естественнонаучного до гуманитарного», — добавил нардеп.

Он отметил, что это даст возможность разгрузить учеников и лучше подготовить их к выбранному учреждению высшего образования в соответствии с их намерениями и способностями.

«Мы привыкли к тому, что старая советская система в 10-11 классах давала те же дисциплины, что и в 9-м, только углублённо. Отсюда — большой стресс и серьёзная нагрузка. Сейчас в старшей школе около 20 дисциплин, которые изучаются параллельно. Зачем? Если ребёнок сможет выбрать в профильной старшей школе 7–8 предметов, соответствующих её профилю, она будет изучать их на углублённом уровне, чтобы проще поступить в университет, успешно его окончить и работать по профессии, о которой мечтает», — резюмировал Бабак.

