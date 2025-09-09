Практика судів
Менше навантажень та більше профілю: Сергій Бабак розповів, якою буде 12-річна школа

10:32, 9 вересня 2025
Частину предметів діти вивчатимуть на профільному рівні, а частину – на базовому, — розповів Сергій Бабак.
З 1 вересня в Україні розпочався експериментальний проект із впровадження 12-річної школи. У межах цієї ініціативи випробовують нові навчальні програми, спеціально адаптовані до оновленої моделі освіти. За словами голови парламентського комітету з питань освіти, народного депутата від партії «Слуга Народу» Сергія Бабака, впровадження реформи Нової української школи передбачено ще законом про освіту, ухваленим у 2017 році.

«Зараз з кожним роком школярі, які пішли тоді в перший клас, зростають разом з цією реформою, яка відома всім як Нова українська школа. У 2027 році діти, які зараз пішли у 8-й клас, підуть в 10-й, і це вже буде не дворічна старша школа, а трирічна», – розповів Бабак. 

Також він підкреслив, що 12-річна система шкільної освіти – загальноприйнята у всій Європі, і це важливий крок для України на шляху до членства в ЄС.

«На континентальній Європі залишилося три країни, в яких 11-річна система навчання. Це Україна, білорусь і росія. Вся Європа має 12, 13, а деякі 14-річну шкільну систему. Там трішки по-іншому рахується. Остання група садочку – це нульовий клас. Але в середньому це стандарт – 12 років», – зазначив голова освітнього комітету. 

Що стосується старшої школи, уточнив Бабак, то передбачається два напрями навчання: академічний і професійний.

«Ми пару тижнів тому прийняли новий закон про професійну освіту. Професійні ліцеї будуть давати професійну середню освіту і професію. А академічні ліцеї як старша профільна школа будуть мати різні профілі. Від фізично-математичного, природничого і до гуманітарного», – додав Бабак. 

Він зауважив, що це дасть можливість розвантажити учнів та краще підготуватися їм до обраного закладу вищої освіти відповідно до своїх намірів і здібностей.

«Ми звикли до того, що стара радянська система за 10-11 клас давала всі дисципліни, які були і в 9-му, тільки поглиблено. Звідси великий стрес і велике навантаження. Ми зараз маємо в старшій школі близько 20 дисциплін, які паралельно вивчаються. Навіщо? Якщо дитина зможе обрати у старшій профільній школі 7-8 дисциплін, які відповідають її профілю. Вона буде їх вивчати на поглибленому рівні для того, щоб простіше вступити в університет, далі його закінчити та йти в професію, про яку вона мріє», – констатував Сергій Бабак. 

