Прием на работу: кто из вновь принятых работников может не предоставлять трудовые книжки

12:51, 9 сентября 2025
На работу без трудовой книжки могут принимать только тех, кто устраивается впервые.
С переходом на электронный учёт трудовой деятельности всё больше работников интересуются, обязательно ли предоставлять трудовую книжку при трудоустройстве. Особенно это актуально для тех, кто устраивается на работу впервые. Законодательство предусматривает отдельные случаи, когда трудовая книжка не является обязательной.

Федерация профсоюзов сообщает, что в соответствии с ч. 2 ст. 24 КЗоТ при заключении трудового договора гражданин обязан предоставить, кроме других документов, трудовую книжку. При этом в норме указано, что трудовая книжка предоставляется в случае её наличия.

Трудовую книжку не будет иметь:

работник, который принимается на работу впервые;

работник, который утратил трудовую книжку;

работник, у которого отсутствует доступ к трудовой книжке в результате чрезвычайной ситуации, предусмотренной Кодексом гражданской защиты Украины, либо трудовая книжка которого осталась на временно оккупированной территории или в зоне проведения боевых действий.

Согласно п. 2 Постановления КМУ от 27.04.1993 №301 «О трудовых книжках работников» при приёме на работу работники обязаны предоставлять трудовую книжку, оформленную в установленном порядке.

Без трудовой книжки принимаются на работу только те лица, которые трудоустраиваются впервые.

В свою очередь работнику, который утратил трудовую книжку, а также работнику, у которого отсутствует доступ к трудовой книжке в результате чрезвычайной ситуации, предусмотренной Кодексом гражданской защиты Украины, либо трудовая книжка которого осталась на временно оккупированной территории или в зоне проведения боевых действий, согласно Разделу V Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утверждённой приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 №58 (далее — Инструкция №58), должен быть выдан дубликат трудовой книжки.

