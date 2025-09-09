Прийом на роботу: хто з новоприйнятих працівників може не надавати трудових книжок

На роботу без трудової книжки можуть приймати лише тих, хто влаштовується вперше.

З переходом до електронного обліку трудової діяльності дедалі більше працівників цікавляться, чи обов’язково подавати трудову книжку при працевлаштуванні. Особливо це актуально для тих, хто влаштовується на нове місце роботи вперше. Законодавство передбачає окремі випадки, коли трудова книжка не є обов’язковою.

Федерація профспілок розповідає, що відповідно до ч. 2 ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати крім інших документів, трудову книжку. При цьому в нормі зазначено, що трудова книжка подається у разі наявності.

Трудових книжок не матиме:

працівник, який приймається на роботу вперше;

працівник, який втратив трудову книжку;

працівник, у якого відсутній доступ до трудової книжки внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або трудова книжка, якого залишилась на тимчасово окупованій території чи у зоні проведення бойових дій.

Відповідно до п. 2 Постанови КМУ від 27.04.1993 №301 «Про трудові книжки працівників» при влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше.

В свою чергу працівнику, який втратив трудову книжку та працівнику, у якого відсутній доступ до трудової книжки внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або трудова книжка, якого залишилась на тимчасово окупованій території чи у зоні проведення бойових дій відповідно до Розділу V Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58 (далі – Інструкція №58) має бути виданий дублікат трудової книжки.

