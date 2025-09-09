Совместима ли базовая социальная помощь с выплатой для лиц без пенсионного стажа — разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде разъяснили, есть ли ограничения для получения базовой социальной помощи, если человек получает иную выплату.

Лица, не имеющие права на пенсию по возрасту из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. Однако часто возникает вопрос: возможно ли одновременно получать несколько видов поддержки — в частности, базовую социальную помощь и выплату, предусмотренную для лиц без пенсионного стажа.

В Пенсионном фонде отметили, что возможно, но при определенном условии.

С 1 июля 2025 г. базовую социальную помощь могут получить семьи, которые на дату обращения по назначению выплаты являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно (в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта о предоставлении базовой социальной помощи»),

В то же время, с 1 октября 2025 года к экспериментальному проекту смогут приобщиться и другие лица / семьи, материальное и социальное положение которых нуждается в государственной поддержке.

Итак, если одновременно с помощью лицам, не имеющим права на пенсию, лицо получает хоть один из указанных видов государственной социальной помощи, то можете обратиться за базовой социальной помощью уже сейчас.

Если же вышеуказанных выплат лицо не получает, то обратиться за базовой социальной помощью можно с 1 октября 2025 года.

