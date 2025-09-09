Практика судов
  1. В Украине

Совместима ли базовая социальная помощь с выплатой для лиц без пенсионного стажа — разъяснение ПФУ

21:08, 9 сентября 2025
В Пенсионном фонде разъяснили, есть ли ограничения для получения базовой социальной помощи, если человек получает иную выплату.
Совместима ли базовая социальная помощь с выплатой для лиц без пенсионного стажа — разъяснение ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лица, не имеющие права на пенсию по возрасту из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. Однако часто возникает вопрос: возможно ли одновременно получать несколько видов поддержки — в частности, базовую социальную помощь и выплату, предусмотренную для лиц без пенсионного стажа.

В Пенсионном фонде отметили, что возможно, но при определенном условии.

С 1 июля 2025 г. базовую социальную помощь могут получить семьи, которые на дату обращения по назначению выплаты являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно (в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта о предоставлении базовой социальной помощи»),

В то же время, с 1 октября 2025 года к экспериментальному проекту смогут приобщиться и другие лица / семьи, материальное и социальное положение которых нуждается в государственной поддержке.

Итак, если одновременно с помощью лицам, не имеющим права на пенсию, лицо получает хоть один из указанных видов государственной социальной помощи, то можете обратиться за базовой социальной помощью уже сейчас.

Если же вышеуказанных выплат лицо не получает, то обратиться за базовой социальной помощью можно с 1 октября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду