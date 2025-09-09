Чи сумісна базова соціальна допомога з виплатою для осіб без пенсійного стажу — роз’яснення ПФУ

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи є обмеження для отримання базової соціальної допомоги, якщо людина отримує іншу виплату.

Особи, які не мають права на пенсію за віком через відсутність необхідного страхового стажу, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави. Проте часто виникає питання: чи можливо одночасно отримувати кілька видів підтримки — зокрема базову соціальну допомогу та виплату, передбачену для осіб без пенсійного стажу.

У Пенсійному фонді зазначили, що можливо, але за певної умови.

З 1 липня 2025 року базову соціальну допомогу можуть одержати сім’ї, які на дату звернення за призначенням виплати є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги»).

Водночас з 1 жовтня 2025 року до експериментального проекту зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, матеріальне та соціальне становище яких потребує державної підтримки.

Отже, якщо одночасно із допомогою особам, які не мають права на пенсію, особа отримує хоч один із зазначених вище видів державної соціальної допомоги, то можете звернутися за базовою соціальною допомогою вже зараз.

Якщо ж зазначених вище виплат особа не отримує, то звернутись за базовою соціальною допомогою можна з 1 жовтня 2025 року.

