В Офисе Президента сообщили, что по Кабмину попал «Искандер» и и раскрыли детали о ракете

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что по зданию правительства попал «Искандер» 9М727.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российская ракета попала по зданию Кабинета Министров Украины. Инцидент произошел утром 7 сентября.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что в здание правительства попала ракета «Искандер» 9М727. Однако сработала лишь часть ракеты: загорелось топливо, а боевая часть не взорвалась.

«Действительно, по зданию правительства попал «Искандер» 9М727 (крылатая), точнее его часть. Горело топливо. Боевая часть не сработала, предварительно — вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут. Не доверяйте фейсбук-экспертам», — заявил он.

Владислав Власюк подчеркнул, что аналогичный исследованный «свежий» «Искандер» содержит около 35 компонентов американского производства, 1 — японского, 1 — британского, 1 — швейцарского, 5 — белорусского и 57 — российского.

«Среди иностранных производителей — Texas Instruments, Analog Devices и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО «Интеграл» (Беларусь), АО «Микрон», АО «Производственное объединение «Стрела», АО «Ангстрем», АО «Научно-конструкторское бюро «Экситон», Карачевский завод «Электродеталь» (рф).

По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — из России и Беларуси. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования», — заявил он.

