В Офісі Президента повідомили, що по Кабміну влучив «Іскандер» та розкрили деталі про ракету

12:48, 9 вересня 2025
Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що по будівлі Уряду влучив Іскандер 9М727.
В Офісі Президента повідомили, що по Кабміну влучив «Іскандер» та розкрили деталі про ракету
Як раніше писала «Судово-юридична газета», російська ракета влучила по будівлі Кабінету Міністрів України. Інцидент стався вранці 7 вересня.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що по будівлі уряду влучила ракета «Іскандер» 9М727. Проте там спрацювала лише частина ракети: загорілося пальне, а бойова частина не вибухнула.

«Дійсно, по будівлі Уряду влучив Іскандер 9М727 (крилата), точніше його частина. Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть. Не довіряйте фейсбук-експертам», - заявив він.

Владислав Власюк підкреслив, що аналогічний досліджений «свіжий» Іскандер містить близько 35 компонентів американського виробництва, 1 – японського, 1 – британського, 1 – швейцарського, 5 – білоруського та 57 російського.

«Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ «Інтеграл» (білорусь), АТ «Мікрон», АТ «Виробнича асоціація «Стріла», АТ «Ангстрем», АТ «Дослідницько-конструкторське бюро «Ексітон», «Карачевський завод «Електродеталь» (рф).

Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь.  Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування», - заявив він.

Кабінет Міністрів України

