Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области будут судить подростков, которые пытали 12-летнего парня и снимали издевательства на телефон

20:23, 9 сентября 2025
Двое подростков заманили 12-летнего парня в недострой, пытали его с ножом и снимали все на телефон.
В Одесской области будут судить подростков, которые пытали 12-летнего парня и снимали издевательства на телефон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области полиция завершила досудебное расследование по делу о жестоком нападении на несовершеннолетнего в Белгород-Днестровском районе. Двое подростков предстанут перед судом за пытки.

Правоохранители отметили, что событие произошло в мае этого года.

По данным следствия, 17-летний юноша решил «проучить» 12-летнего знакомого за оскорбительные слова.

Вместе с 16-летним товарищем он заманил мальчика в недостроенное здание. Там старший угрожал ребенку ножом, бил руками и ногами, кидал в него предметы, унижал и запрещал покидать помещение. Его сообщник снимал издевательства на телефон, подстрекая к дальнейшему насилию.

Следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе нож, которым пользовался один из фигурантов во время совершения преступления. Согласно экспертному заключению, он относится к холодному оружию.

Полицейские задержали юношей в процессуальном порядке. Суд избрал им меры пресечения: старшему — в виде содержания под стражей, младшему — в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следователи выдвинули фигурантам обвинение в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

А старшему молодому человеку также в незаконном лишении свободы малолетнего, сопровождавшемся причинением ему физических страданий с применением оружия, ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, угрозе убийством, умышленном нанесении побоев, которые причинили физическую боль и не вызвали телесных повреждений (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 126 УКУ).

За содеянное молодым людям грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Обвинительные акты направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду