В Одесской области будут судить подростков, которые пытали 12-летнего парня и снимали издевательства на телефон

Двое подростков заманили 12-летнего парня в недострой, пытали его с ножом и снимали все на телефон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области полиция завершила досудебное расследование по делу о жестоком нападении на несовершеннолетнего в Белгород-Днестровском районе. Двое подростков предстанут перед судом за пытки.

Правоохранители отметили, что событие произошло в мае этого года.

По данным следствия, 17-летний юноша решил «проучить» 12-летнего знакомого за оскорбительные слова.

Вместе с 16-летним товарищем он заманил мальчика в недостроенное здание. Там старший угрожал ребенку ножом, бил руками и ногами, кидал в него предметы, унижал и запрещал покидать помещение. Его сообщник снимал издевательства на телефон, подстрекая к дальнейшему насилию.

Следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе нож, которым пользовался один из фигурантов во время совершения преступления. Согласно экспертному заключению, он относится к холодному оружию.

Полицейские задержали юношей в процессуальном порядке. Суд избрал им меры пресечения: старшему — в виде содержания под стражей, младшему — в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следователи выдвинули фигурантам обвинение в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

А старшему молодому человеку также в незаконном лишении свободы малолетнего, сопровождавшемся причинением ему физических страданий с применением оружия, ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, угрозе убийством, умышленном нанесении побоев, которые причинили физическую боль и не вызвали телесных повреждений (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 126 УКУ).

За содеянное молодым людям грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Обвинительные акты направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.