На Одещині судитимуть підлітків, які катували 12-річного хлопця та знімали знущання на телефон

20:23, 9 вересня 2025
Двоє підлітків заманили 12-річного хлопця до недобудови, катували його з ножем і знімали все на телефон.
На Одещині поліція завершила досудове розслідування щодо жорстокого нападу на неповнолітнього у Білгород-Дністровському районі. Двоє підлітків постануть перед судом за катування.

Правоохоронці зазначили, що подія сталася у травні цього року.

За даними слідства, 17-річний юнак вирішив «провчити» 12-річного знайомого за образливі слова.

Разом із 16-річним товаришем він заманив хлопця до недобудови. Там старший погрожував дитині ножем, бив руками і ногами, кидав у нього предмети, принижував і забороняв покидати приміщення. Його спільник знімав знущання на телефон, підбурюючи до подальшого насильства.

Слідчі вилучили низку речових доказів, у тому числі ніж, яким користувався один із фігурантів під час вчинення злочину. Згідно з експертним висновком, він відноситься до холодної зброї.

Поліцейські затримали юнаків у процесуальному порядку. Суд обрав їм запобіжні заходи: старшому – у вигляді тримання під вартою, молодшому – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

А старшому молодикові ще й у незаконному позбавленні волі малолітнього, що супроводжувалось заподіянням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу, погрозі вбивством, умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 126 ККУ).

За скоєне молодикам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Національна поліція поліція Одеса

