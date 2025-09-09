Непогода на Киевщине: около 11 тысяч абонентов остаются без света

В Киевской области из-за непогоды почти 11 тыс. абонентов остаются без света. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВ Николай Калашник.
Уже удалось возобновить работу 39 линий 6–10 кВ и вернуть свет в 48 тысяч домов Киевской области.
В настоящее время продолжаются работы на 7 линиях 10 кВ, без электроснабжения пока остаются около 11 тысяч абонентов. Больше всего аварийных отключений зафиксировано в Бориспольском районе. Также энергетики ликвидируют локальные повреждения на сетях, питающих частные дома.
Он также призвал жителей региона соблюдать осторожность во время непогод, соблюдать правила безопасности и держаться подальше от линий электропередачи в случае их обрыва.
