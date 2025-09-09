Негода на Київщині: близько 11 тисяч абонентів залишаються без світла

Приблизно 11 тисяч абонентів, здебільшого в Бориспільському районі, досі залишаються без електропостачання.

У Київській області через негоду майже 11 тис. абонентів залишаються без світла. Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Вже вдалося відновити роботу 39 ліній 6–10 кВ та повернути світло у 48 тисяч домівок Київщини.

Наразі тривають роботи на 7 лініях 10 кВ, без електропостачання поки залишаються близько 11 тисяч абонентів. Найбільше аварійних відключень зафіксовано у Бориспільському районі. Також енергетики ліквідовують локальні пошкодження на мережах, що живлять приватні оселі.

Він також закликав жителів регіону бути обережним під час негод, дотримуватись правил безпеки та триматись подалі від ліній електропередачі у разі їх обриву.

