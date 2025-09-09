В Брюсселе начались скрининг-переговоры между Украиной и ЕС по вопросам сельского хозяйства

Практика судов
14:59, 9 сентября 2025
В первый день встреч стороны обсудили развитие аграрной политики, поддержку аграрного сектора, финансирование и мониторинг сельскохозяйственных расходов.
Фото: rada.gov.ua
В Брюсселе 8 сентября стартовали скрининговые встречи между Украиной и Европейской комиссией по переговорному разделу 11 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий», который входит в Кластер 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Это финальный сегмент двусторонних встреч в процессе скрининга, сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Украинскую делегацию возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. В состав делегации также вошли члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

«Присутствие парламентариев обеспечивает надлежащее представительство Верховной Рады Украины как ключевого субъекта имплементации acquis ЕС в национальное законодательство. Это также является важным политическим сигналом о готовности Украины выполнять обязательства в сфере евроинтеграции и создает возможность для прямого диалога с Европейской комиссией», — заявили в комитете.

В первый день встреч стороны обсудили ключевые направления: развитие аграрной политики, поддержку аграрного сектора, финансирование и мониторинг сельскохозяйственных расходов, интегрированную систему администрирования и контроля (IACS), сеть данных о устойчивом развитии фермерства (FSDN) и регулирование переработанных продуктов.

Большинство норм, охватываемых разделом 11, будут действовать с момента вступления Украины в ЕС. Поэтому именно Верховная Рада Украины будет играть ведущую роль в обеспечении надлежащей законодательной базы и контроля за эффективным внедрением европейских правил в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Фото: rada.gov.ua

