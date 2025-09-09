У Брюсселі розпочалися скринінг-переговори між Україною та ЄС з питань сільського господарства

У перший день зустрічей сторони обговорили розвиток аграрної політики, підтримку аграрного сектору, фінансування та моніторинг сільськогосподарських видатків.

Фото: rada.gov.ua

У Брюсселі 8 вересня розпочалися скринінгові зустрічі між Україною та Європейською Комісією за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій», що належить до Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Це фінальний сегмент двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу, повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України.

Українську делегацію очолив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Також до делегації увійшли члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

«Присутність парламентарів забезпечує належне представництво Верховної Ради України як ключового суб’єкта імплементації acquis ЄС у національне законодавство. Це також є важливим політичним сигналом про готовність України виконувати зобов’язання у сфері євроінтеграції та створює можливість для прямого діалогу з Європейською Комісією», - заявили у комітеті.

У перший день зустрічей сторони обговорили ключові напрями: розвиток аграрної політики, підтримку аграрного сектору, фінансування та моніторинг сільськогосподарських видатків, інтегровану систему адміністрування та контролю (IACS), мережу даних про сталий розвиток фермерства (FSDN) та регулювання перероблених продуктів.

Більшість норм, що охоплює розділ 11, діятимуть з моменту вступу України до ЄС. Тому саме Верховна Рада України відіграватиме провідну роль у забезпеченні належного законодавчого підґрунтя та контролю за ефективним впровадженням європейських правил у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Фото: rada.gov.ua

