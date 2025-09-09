Практика судів
  1. В Україні

У Брюсселі розпочалися скринінг-переговори між Україною та ЄС з питань сільського господарства

14:59, 9 вересня 2025
У перший день зустрічей сторони обговорили розвиток аграрної політики, підтримку аграрного сектору, фінансування та моніторинг сільськогосподарських видатків.
У Брюсселі розпочалися скринінг-переговори між Україною та ЄС з питань сільського господарства
Фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Брюсселі 8 вересня розпочалися скринінгові зустрічі між Україною та Європейською Комісією за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій», що належить до Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Це фінальний сегмент двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу, повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України.

Українську делегацію очолив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Також до делегації увійшли члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

«Присутність парламентарів забезпечує належне представництво Верховної Ради України як ключового суб’єкта імплементації acquis ЄС у національне законодавство. Це також є важливим політичним сигналом про готовність України виконувати зобов’язання у сфері євроінтеграції та створює можливість для прямого діалогу з Європейською Комісією», - заявили у комітеті.

У перший день зустрічей сторони обговорили ключові напрями: розвиток аграрної політики, підтримку аграрного сектору, фінансування та моніторинг сільськогосподарських видатків, інтегровану систему адміністрування та контролю (IACS), мережу даних про сталий розвиток фермерства (FSDN) та регулювання перероблених продуктів.

Більшість норм, що охоплює розділ 11, діятимуть з моменту вступу України до ЄС. Тому саме Верховна Рада України відіграватиме провідну роль у забезпеченні належного законодавчого підґрунтя та контролю за ефективним впровадженням європейських правил у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Фото: rada.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду