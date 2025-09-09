Практика судов
Rheinmetall поставит Украине антидроновые системы Skyranger до конца 2025 года

16:11, 9 сентября 2025
Контракт на сотни миллионов евро подпишут 10 сентября в Лондоне.
Фото: militarnyi
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall начнет поставки Украине мобильных систем защиты от беспилотников Skyranger уже до конца 2025 года. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам Паппергера, контракт на поставку систем Skyranger стоимостью в сотни миллионов евро будет подписан 10 сентября на международной ярмарке оборонно-промышленного комплекса в Лондоне. Системы могут устанавливаться на различные платформы, в частности на танки Leopard, что обеспечивает их мобильность и универсальность.

«Каждая система может покрывать площадь 4х4 километра, обеспечивая возможность действовать без угрозы БПЛА. Под этим я имею в виду, что все беспилотники будут уничтожены», — подчеркнул Паппергер. Он подчеркнул, что такие возможности являются критически важными для Украины в условиях текущей войны.

Германия оружие Украина Великобритания дрон

