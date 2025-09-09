Rheinmetall поставить Україні антидронові системи Skyranger до кінця 2025 року

Контракт на сотні мільйонів євро підпишуть 10 вересня у Лондоні.

Фото: militarnyi

Німецький збройовий концерн Rheinmetall розпочне постачання Україні мобільних систем захисту від безпілотників Skyranger уже до кінця 2025 року. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Паппергера, контракт на постачання систем Skyranger, вартістю у сотні мільйонів євро, буде підписано 10 вересня на міжнародному ярмарку оборонно-промислового комплексу в Лондоні. Системи можуть встановлюватися на різні платформи, зокрема на танки Leopard, що забезпечує їхню мобільність і універсальність.

«Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені», – наголосив Паппергер. Він підкреслив, що такі можливості є критично важливими для України в умовах поточної війни.

