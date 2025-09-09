Практика судов
Михаил Федоров анонсировал геймифицированную платформу в Дии для решения местных проблем

13:53, 9 сентября 2025
В Дии появится платформа для жалоб на местные проблемы – Михаил Федоров раскрыл детали.
Михаил Федоров анонсировал геймифицированную платформу в Дии для решения местных проблем
Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую функцию в приложении "Дия" - специальную платформу, которая позволит гражданам Украины сообщать о локальных проблемах в своих общинах и регионах. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Хотим геймифицировать процесс решения проблем на местах, чтобы местные власти лучше услышали граждан и быстрее решили какие-то проблемы, например, на регионе. Это такая социальная сеть о том, как изменить свой дом, свой район", – сказал Федоров, передает Интерфакс-Украина.

По словам Федорова, эта платформа позволит украинцам создавать обращение о проблеме в городе и отслеживать, на каком этапе находится выполнение задания. В платформе также будет предоставлена ​​возможность оставлять комментарии.

Министр добавил, что эта платформа – пока идея, которая уже есть в прототипах: бизнес-аналитики работают над ней. Также ведутся переговоры со швейцарской стороной о финансировании этого проекта, отметил первый вице-премьер.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
