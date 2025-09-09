Практика судів
Михайло Федоров анонсував гейміфіковану платформу у Дії для вирішення місцевих проблем

13:53, 9 вересня 2025
У Дії з’явиться платформа для скарг на місцеві проблеми — Михайло Федоров розкрив деталі.
9 вересня 2025
Міністерство цифрової трансформації розробляє нову функцію в додатку "Дія" — спеціальну платформу, яка дозволить громадянам України повідомляти про локальні проблеми у своїх громадах та регіонах. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Хочемо гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях, щоб місцева влада краще почула громадян і швидше вирішила якісь проблеми, наприклад, на регіоні. Це така соціальна мережа про те, як змінити свій дім, свій район", – сказав Федоров, передає Інтерфакс-Україна. 

За словами Федорова, ця платформа дозволить українцям створювати звернення про проблему в місті та відслідковувати на якому етапі перебуває виконання завдання. У платформі також буде надано можливість залишати коментарі.

Міністр додав, що ця платформа - поки що ідея, яка вже є в прототипах: бізнес-аналітики працюють над нею. Також ведуться перемовини зі швейцарською стороною щодо фінансування цього проєкту, зазначив перший віцепрем’єр.

Дія Міністерство цифрової трансформації

