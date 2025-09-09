Заблокировали авто, выбили стекло и спустили колеса — в Луцке толпа повредила служебную машину ТЦК

В ТЦК заявили, что гражданские лица собрались возле служебного автомобиля группы оповещения и повредили его.

Фото иллюстративное, источник фото: enovosty.com

В Луцке 9 сентября толпа атаковала и повредила служебный транспорт группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и представителей полиции. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что на улице Набережной группа оповещения выявила мужчину без необходимых документов, который впоследствии попытался скрыться на территории жилого комплекса.

«В это время вокруг служебного авто собрались гражданские лица, которые повредили служебный автомобиль группы оповещения: выкрутили и украли ниппели с колес, выбили стекло и заблокировали выезд транспорта.

Для мужчины, который уклонялся от выполнения правил воинского учета, была вызвана карета скорой помощи», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

