Заблокували авто, вибили скло та спустили колеса — у Луцьку натовп пошкодив службову машину ТЦК

13:54, 9 вересня 2025
У ТЦК заявили, що цивільні особи зібралися біля службової машини групи оповіщення та пошкодили її.
У Луцьку 9 вересня натовп атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК і представників поліції. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що на вулиці Набережній група оповіщення виявила чоловіка без необхідних документів, який згодом намагався сховатися на території житлового комплексу.

«У цей час навколо службового авто зібралися цивільні особи, які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення: викрутили та вкрали ніпелі з коліс, вибили скло та заблокували виїзд транспорту.

Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, було викликано карету швидкої допомоги», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.

Відео з соцмереж

