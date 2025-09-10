Практика судов
  1. В Украине

В ГНС объяснили, может ли ФЛП на упрощенной системе сдавать часть нежилого помещения в аренду

08:20, 10 сентября 2025
В налоговой разъяснили предпринимателям вопрос относительно сдачи части нежилого помещения в аренду.
Главное управление ГНС в Киевской области пояснило, может ли физическое лицо – предприниматель (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения сдавать часть нежилого помещения в аренду.

ФЛП, выбравшие упрощенную систему, часто интересуются, можно ли сдавать в аренду часть помещения, если его общая площадь превышает 900 кв. метров.

Согласно ч. 1 ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 № 435–IV, собственник имеет право использовать свое имущество для предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом. Это правило распространяется и на имущество, которое сдается в аренду предпринимателем на упрощенной системе налогообложения.

В то же время подпункт 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины устанавливает ограничения для плательщиков единого налога 1–3 групп. В частности, ФЛП не могут сдавать в аренду:

  • земельные участки более 0,2 га,
  • жилые помещения или их части более 400 кв. м,
  • нежилые помещения или их части более 900 кв. м.

Таким образом, ФЛП имеет право сдавать в аренду часть нежилого помещения площадью до 900 кв. метров, при условии, что остальная часть помещения одновременно не сдается в аренду, а площадь сдаваемой части не превышает установленного законом лимита.

налоговая ФЛП

